Primeiro os campeonatos, só depois a Champions: UEFA terá aceitado proposta dos clubes

Primeiro vão jogar-se e concluir-se todos os principais campeonatos europeus e só depois, talvez a meio de julho, vão disputar-se os jogos que faltam na Liga dos Campeões e Liga Europa. A notícia é avançada pelo diário italiano 'Corriere dello Sport', que garante que esta foi a decisão tomada na reunião de ontem entre representantes da UEFA e das principais ligas europeias.





Segundo a mesma publicação, Andrea Agnelli, presidente da Juventus e da Associação de Clubes Europeus, teve um papel determinante nesta decisão. Agnelli foi o porta-voz dos responsáveis dos grandes emblemas dos principais campeonatos europeus: a vontade geral é que primeiro se decidam os campeões nacionais.A ideia agora é criar um calendário mais ou menos homogéneo para as equipas dos 12 principais campeonatos europeus, para que regressem à competição quase em simultâneo, de forma a que ninguém chegue à fase decisiva da Champions e Liga Europa em vantagem.Recorde-se que, com a saúde pública em primeiro lugar,sabe que os campeonatos só recomeçam no nosso país com um acordo total entre a Liga e o Governo . Este é um tema que tem sido muito debatido também com os clubes, sendo que só com luz verde por parte das autoridades é que o regresso do futebol começará a ser equacionado.