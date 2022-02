Problema à vista para o Sheriff depois de jogar em Braga: Moldávia encerra espaço aéreo

Está à vista um eventual problema extra para o Sheriff, que joga esta noite (20 horas) em Braga para a 2.ª mão do playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa. É que a Moldávia decidiu já hoje encerrar o espaço aéreo do país, na sequência da invasão da Rússia ao território ucraniano, o país vizinho.A comitiva do Sheriff chegou ontem a Portugal, tendo viajado precisamente a partir de Chisinau, a capital da Moldávia, num voo charter operado pela 'Air Moldova'. O vice-primeiro-ministro Andrei Spinu confirmou que o espaço aéreo "foi encerrado às 12h00" [10h00 em Portugal continental] e que "os voos serão desviados para outros aeroportos".Além disso, foi pedido que o Parlamento da Moldávia aprove a introdução do estado de emergência no país, com a República presidida por Maia Sandu a considerar que estamos perante uma "flagrante violação das normas internacionais". A presidente pediu ainda aos cidadãos moldavos que se encontram na Ucrânia que regressem ao país.