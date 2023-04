Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Saída de Jesus no Fenerbahçe explica-se com os 3 centrais e não só: «Há problemas com jogadores» Özgúr Sancar, jornalista turco, faz o retrato do desfecho da etapa do técnico português em Istambul





• Foto: REUTERS