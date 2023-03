Processo não tira Hakimi da seleção

Acusado de violar uma jovem de 23 anos na sua residência em Paris, no passado dia 25 de fevereiro, Hakimi foi novamente chamado à seleção de Marrocos e acabou defendido pelo próprio selecionador. “Há uma presunção de inocência e, até prova em contrário, nós e todos os marroquinos estamos com ele. Há pessoas que se vão ocupar destes assuntos por ele. Os nossos corações estão com ele. Penso que será bom para Hakimi regressar a Marrocos, para sentir esse apoio”, afirmou Walid Regragui, após divulgar a convocatória para os particulares com o Brasil (25 de março) e o Peru (28).