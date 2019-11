Pedro Proença exalta "talento sem fronteiras" de Jorge Jesus

O Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, viveu intensamente as emoções do triunfo do Flamengo sobre o River Plate e, poucos minutos depois da reviravolta que premiou o trabalho de Jorge Jesus, exaltou o sucesso do técnico que representa o futebol nacional na América do Sul.





Mais uma prova que o talento do nosso futebol não tem fronteiras.

Continuamos a deixar a nossa marca de qualidade por todo o mundo.

Parabéns por este título que a todos nos orgulha, Jorge Jesus!

Boa sorte para o Mundial de Clubes! https://t.co/2BbmEDn2Yo — Pedro Proença (@PresidenteLPFP) November 23, 2019

