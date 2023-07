PSG e Al Nassr empatam sem golos em mais um teste de pré-temporada

há 42 min 13:25

PSG e Al Nassr ficam a zeros no Japão

PSG e Al Nassr empataram esta terça-feira sem golos em mais um teste de pré-temporada, disputado em Osaka, no Japão.



Danilo, Vitinha e Cher Ndour foram titulares nos parisienses, que contaram ainda com Ugarte na 2.ª parte, quando Luis Enrique substituiu toda a equipa. Nos sauditas, Cristiano Ronaldo e Talisca foram titulares, assim como os reforços Brozovic e Seko Fofana. Alex Telles foi lançado por Luís Castro no 2.º tempo.



Destaque para a grande oportunidade de Cristiano Ronaldo aos 40 minutos, que só não entrou na baliza dos parisienses graças a uma enorme defesa de Donnarumma.



O Al Nassr vai agora defrontar o Inter na quinta-feira, pelas 11h15 de Portugal Continental. O PSG mede forças com o Osaka pela mesma hora do dia seguinte.