PSG e Manchester City podem ficar fora da Europa e terem de vender os principais craques

O Paris Saint-Germain e o Manchester City podem ser severamente sancionados por incumprimento do fair play financeiro da UEFA. Os dois clubes podem mesmo ficar arredados das competições europeias e serem obrigados a vender os principais craques do plantel, segundo o diário 'As'.A questão diz respeito a uma eventual 'dopagem financeira' durante a era de Platini na UEFA , organismo que tinha Gianni Infantino, hoje presidente da FIFA, como secretário geral. Franceses e ingleses terão iludido as regras com a conivência da UEFA, num escândalo revelado pelo Football Leaks.O assunto chegou ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) que deve pronunciar-se ainda este mês. Aleksander Ceferin, atual presidente da UEFA, quer levar o caso até ás últimas consequências. No limite, PSG e Manchester City podem ter de equilibrar as contas à força, abrindo mão dos passes de estrelas como Mbappé ou Sterling.Recorde-se que os dois clubes foram dos que mais investiram nos últimos anos no futebol europeu, com dinheiro vindo do Oriente. Nenhum deles terá colaborado de forma eficiente nas investigações a estes casos.