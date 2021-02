Psiquiatra de Maradona acusada de falsificar relatório médico

O diário argentino 'Ole' avança esta quarta-feira que a psiquiatra que tratava Maradona está ser acusada de "falsidade ideológica". Agustina Cosachov certificou em outubro do ano passado que El Pibe se encontrava bem, mas na realidade nem tinha estado com ele.





A notificação que as autoridades enviaram à defesa da médica dizem isso mesmo. "Agustina Cosachov emitiu um certificado dizendo que tinha observado o falecido Diego Armando Maradona no seu domicílio a 20 de outubro (...) quando, em rigor a evidência acumulada indica que a informação, depois introduzida na história clínica, é falsa".Recorde-se que as autoridades argentinas estão a investigar a psquiatra, bem como o neurocirurgião, Leopoldo Luque, por alegada negligência no tratamento médico do antigo craque.