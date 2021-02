Psiquiatra de Maradona com ter medo que a incriminem "por causa dos remédios"

As mensagens trocadas pelo médico de Maradona, Leopoldo Luque, e a psiquiatra de El Pibe, Agustina Cosachov, continuam a dar que falar na Argentina.





Depois de o site 'infobae' ter aberto uma verdadeira 'caixa de Pandora', com o clínico a dizer no dia do falecimento de Maradona, agora o diário 'Olé' revelou uma nova troca de mensagens entre os dois clínicos, em que a psiquiatra admite ter medo que a incriminem pelos medicamentos que deu a Maradona."Autópsia: edema agudo de pulmão secundário a insuficiência cardíaca crónica exacerbada. Coração com cardiomiopatia dilatada", escreveu Agustina Cosachov.Leopoldo Luque não se mostrou surpreendido. "Sim, sim. Ia dar algo cardíaco."Ela acrescentou: "E parece que morreu por volta da meia-noite". Luque concordou. "Tinha lógica".Depois, a psquiatra revela os seus receios. "Tenho medo que me queiram incriminar por causa dos remédios."Mas Luque tranquiliza-a: "Não te martirizes com isso. Era um doente delicado."Recorde-se que a morte de Maradona está a ser investigada pelas autoridades argentinas e que os áudios e chats do neurocirurgião Leopoldo Luque e da psiquiatra Agustina Cosachov estão a ser analisados.