PSV revalida Taça da Holanda com penálti decisivo de Fábio Silva

O PSV Eindhoven revalidou este domingo a vitória na Taça da Holanda de futebol, ao voltar a vencer, como há um ano, o Ajax na final, desta vez no desempate por penáltis (3-2), decidido pelo português Fábio Silva.

Na 'banheira' de Roterdão, o conjunto de Amesterdão adiantou-se no marcador aos 43 minutos, com um autogolo de Jarrad Branthwaite, mas a formação de Eindhoven respondeu aos 67, graças a um tento do internacional belga Thorgan Hazard.

O resultado não se alterou até final do tempo regulamentar e também não voltou a funcionar no prolongamento, decidindo-se tudo nos penáltis, nos quais se impôs o PSV, ao falhar dois, contra os três desperdícios do Ajax, com Fábio Silva a selar o 3-2.

Na época passada, o PSV tinha triunfado por 2-1, sob o comando do alemão Roger Schmidt, atual treinador do Benfica.