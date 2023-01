Pumas despede Dani Alves após detenção em Barcelona

É a segunda consequência da decisão do tribunal de Barcelona de colocar Dani Alves em prisão preventiva . O Pumas anunciou há pouco a decisão de rescindir o contrato entre as duas partes por "justa causa", conforme explicou Leopoldo Silva, presidente do clube universitário."A propósito do processo legal que enfrenta o jogador Dani Alves, e pelo qual se encontra detido em Espanha, decidimos comunicar o seguido: o Club Universidad Nacional tomou a decisão de rescindir com justa causa a relação laboral como jogador a partir de hoje", disse o líder do emblema da Cidade do México.Dani Alves, recorde-se, foi colocado em prisão preventiva depois de ter sido acusado por uma jovem de a ter violado na casa de banho de uma discoteca, em Barcelona, na noite de 30 para 31 de dezembro do ano passado.