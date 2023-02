Pyramids de Jaime Pacheco empata com Far Rabat na Taça da Confederação africana

O Pyramids, treinado pelo português Jaime Pacheco, empatou este domingo a dois golos (2-2) com os marroquinos do Far Rabat, na primeira jornada do Grupo C da Taça da Confederação africana de futebol, disputada no Cairo.



A formação egípcia entrou no jogo a ganhar com Mostafa Fathi a marcar logo no primeiro minuto, mas o Far Rabat reagiu aos 25, através do cabo-verdiano Diney Borges e o intervalo chegou com uma igualadade no marcador.

No segundo tempo, Mustapha Sahd marcou aos 73 e colocou em vantagem os visitantes pela primeira vez na partida, mas apenas dois minutos depois Abdallah Said fixou o resultado final.

O Kara, do Togo, e o Future, do Egito, os outros integrantes do agrupamento C, também empataram hoje, mas com um golo para cada lado.