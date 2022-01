Qatar: Al Duhail de Luís Castro empata com último classificado no campeonato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Duhail empatou esta segunda-feira (1-1) na deslocação ao terreno do Al Sailiya, último classificado da Liga catari de futebol, com a formação treinada pelo português Luís Castro a sofrer o golo da igualdade já no tempo extra.

Depois de uma primeira parte sem golos, neste encontro da 15.ª ronda, o ponta de lança queniano Michael Olunga inaugurou o marcador aos 56 minutos e, quando tudo apontava para a vitória do Al Duhail, o experiente médio Majdi Siddiq, de 36 anos, restabeleceu a igualdade, ao 90+2.

O Al Duhail continua em primeiro, com 33 pontos, em 15 jogos, mas ficou com a liderança ainda mais em risco, já que o mais direto perseguidor, o Al Sadd, tem 31 pontos, mas tem quatro jogos em atraso.

Por seu turno, o 'lanterna vermelha' Al Sailiya é 12.º, com apenas seis pontos.