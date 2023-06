Qatar: Leonardo Jardim é o novo treinador do Al-Rayyan

Leonardo Jardim foi esta segunda-feira oficializado como novo treinador do Al-Rayyan, formação do Qatar. A informação foi hoje anunciada pelo próprio emblema, através de uma curta nota nas redes sociais que dava as boas-vindas ao técnico português, que continua assim a sua aventura pelo futebol em países do Médio Oriente.

Depois de seis temporadas ao serviço do Monaco, Leonardo Jardim lançou-se no futebol saudita, onde conquistou um campeonato, uma supertaça e a Liga dos Campeões asiática na única temporada que esteve à frente do Al-Hilal. No ano passado, sagrou-se campeão nos Emirados Árabes Unidos, ao comando do Al-Ahli.



A nível internacional, Leonardo Jardim conta ainda com uma passagem pelo Olympiacos da Grécia, em 2012/13, onde venceu um campeonato e uma Taça.



Já a nível nacional, o treinador natural da Camacha, na Madeira, orientou clubes como o Chaves, Beira-Mar - onde conquistou a 2.ª Liga portuguesa, em 2009/10 -, Sp. Braga e Sporting.