Qatar: Rúben Semedo conquista título

O Al Duhail não teve problemas para confirmar ontem a conquista do título qatari. Com Rúben Semedo a titular, a equipa comandada por Hernán Crespo goleou (5-2) o Shamal na 22ª e última jornada, terminando o campeonato com 51 pontos,mais dois do que o Al Arabi. O queniano Michael Olunga foi o herói do dia ao fazer um póquer, acabando como o melhor marcador da prova (22 golos).

Rúben Semedo, de 29 anos, conquistou um título nacional pela quarta época seguida: em 2021/22 ganhou pelo FC Porto, depois de ter sido bicampeão grego pelo Olympiacos (2019/20 e 2020/21).