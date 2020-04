Quando Gerrard ameaçou "f... a mãe de Diouf" e deixou Pongolle "traumatizado"

Aos 35 anos, Sinama-Pongolle continua a jogar no JS Saint-Pierroise na Ilha da Reunião, a sua terra natal, e tem aproveitado a oportunidade para recordar alguns dos episódios que viveu ao longo da sua carreira. Um dos mais quentes foi vivido logo no início, no balneário do Liverpool, e teve como principais protagonistas Gerrard e Hadji Diouf, duas das figuras da equipa nessa altura.





"Tudo se passou no intervalo de um jogo de pré-época. O Gerrard chegou ao intervalo e avisou o Diouf que tinha de passar a bola. Como o companheiro de equipa não falava inglês, o antigo capitão do Liverpool chegou ao técnico francês Gerard Houllier e disse-lhe 'avisa-o que vou f.... a mãe dele'. O técnico virou-se para Gerrard e respondeu que não era 'amigo de Diouf e lhe diria isso'. Conseguem imaginar as consequências deste episódio em jovens profissionais", recorda o antigo jogador do Sporting no 'Daily Mail' confessado que ficou "traumatizado".A relação entre Gerrard e Diouf nunca foi boa, e o internacional inglês até citou o senegalês na sua biografia. "Tinha uma atitude errada, só pensava em si mesmo", denunciou o técnico do Rangers. Já o senegalês acusou o antigo médio de ser ciumento. "É idolatrado pelos adeptos do Liverpool mas nunca fez nada pelo seu país. Já eu, El Hadji Diouf, sou o senhor Senegal e o Senegal é maior que Liverpool, ele deve saber isso", respondeu o antigo atacante.