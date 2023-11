Quando Paulo Fonseca esteve perto do Leeds: «Falámos sobre a cultura do clube»

Num colóquio que teve lugar esta segunda-feira no congresso do TransferRoom que se realiza em Portugal, Paulo Fonseca abordou a importância da escolha de um determinado clube na sua carreira e, ao lado de Victor Orta, diretor-desportivo com larga experiência no futebol europeu, revelou que chegou a ser hipótese para suceder a Marcelo Bielsa no Leeds United.Na altura, em fevereiro de 2022, o treinador argentino deixou o emblema inglês e, nessa ocasião, Orta, no papel de diretor-desportivo do clube, chegou a ponderar Paulo Fonseca como alternativa, ao ponto de ter uma entrevista exploratório com o português. Um cenário agora recordado por ambos."Não falámos muito sobre o projeto em si. Foi uma reunião rápida. Ele falou muito sobre o clube, as infraestruturas, a cultura do clube e cidade. Foi mais sobre isso", assumiu Paulo Fonseca, antes de Victor Orta revelar mais detalhes da dita entrevista. "Procurei o Paulo Fonseca para substituir o Marcelo Bielsa no Leeds. Além da capacidade natural e liderança, há também a parte emocional. Temos de acreditar que as pessoas têm um lado emocional positivo. Foi uma conversa produtiva. Antes pensávamos como íamos encontrar alguém que resultasse e esta ferramenta da TransferRoom ajuda nisso. É útil para perceber como um treinador pode funcionar num projeto", apontou sobre o treinador que estava então ainda sem clube.De resto, o próprio diretor-desportivo, atualmente a desempenhar a função no Sevilha, lembrou como conseguiu garantir a contratação de Bielsa para o Leeds, que se encontrava a disputar o Championship (2.ª divisão inglesa)."No meu primeiro ano, a pressão dos adeptos era subir o clube, mas não fazia sentido. Essa era a filosofia do clube: fazer crescer jogadores e depois, no terceiro ou quarto ano, tentar subir. Tínhamos de esperar e perguntava o que podia fazer para ir de encontro às expetativas dos adeptos. Decidimos pelo Marcelo, até pelo impacto que ele tem e pela forma de ser. No final, fomos bem sucedidos e ele foi uma parte importante. Enviei-lhe uma mensagem de voz e ele respondeu-me. Na direção do clube perguntaram-me como poderíamos ir para o top-4 com um treinador experiente que falasse inglês. E escolhi o contrário, mas correu bem", lembrou o espanhol, bem humorado.