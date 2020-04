Quarentena de Maradona: dorme até às 11, come peixe 'à la pizza' e vê TV a pedalar

O diário argentino 'Olé' conta que Diego Armando Maradona cumpre quarentena na sua casa, na Argentina, mas que está "farto de não poder pisar o campo de futebol".





El Pibe recebe regularmente visitas dos seus médicos. Costuma dormir todos os dias até às 11 da manhã e realiza diversas atividades ao longo do dia, muitas delas relacionadas com o clube onde treina, o Gimnasia.Diariamente conversa pela internet com os seus adjuntos, acompanha os treinos caseiros dos jogadores, recordando-lhes que quer ganhar pontos dentro do campo, por isso não deseja que o campeonato seja dado como terminado.O técnico fala também regularmente com o presidente do clube, para se inteirar das novidades ao nível institucional.Maradona vive numa vivenda, onde está com um sobrinho e um amigo, além dos seguranças. Gosta, segundo o 'Olé', de comer muito peixe e na cozinha da habitação há uma mulher que se encarrega das refeições. Adora peixe 'à la pizza'.Diego não pode fazer uma atividade física intensa, por causa das leões nos joelhos, por isso passa parte do dia a ver televisão e a pedalar na bicicleta fixa. Gosta de programas desportivos, mas também acompanha os noticiários, para se inteirar das novidades sobre a pandemia.