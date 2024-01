Quaresma a Record: «Besiktas é uma hipótese»

Quaresma realizou o último jogo oficial a 15 de maio de 2022 ao serviço do V. Guimarães. Com 40 anos e afastado dos relvados desde então, o mustang ainda não deu por terminada a carreira e abre a porta ao regresso ao Besiktas, clube ao qual foi associado na atual janela de mercado."Sempre disse que quero acabar a carreira dentro de campo. Vamos ver o que acontece. A carreira ainda não acabou. O Besiktas é uma hipótese, é o meu clube, um clube que eu amo. Já disse isso várias vezes. A minha família também foi feliz ali. Vamos ver...", disse ao jogador, após um jogo de estrelas em Leiria de promoção da final four da Allianz Cup.Quaresma poderia reencontrar no Besiktas o ex-selecionador nacional Fernando Santos. O mustang representou o emblema de Istambul entre 2010 e 2012 e, mais tarde, entre 2015 e 2019. Soma 227 jogos pelo clube turco, mais dois do que aqueles que fez com a camisola do FC Porto (225).