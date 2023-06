Quaresma abre porta do regresso ao Besiktas: «Se o meu professor quiser...»

Ricardo Quaresma não jogou em 2022/23 e nos últimos meses assumiu por diversas vezes a intenção de continuar a carreira. Este domingo, em entrevista ao 'Fanatik', da Turquia, o avançado de 39 anos reiterou esse desejo."Não deixei o futebol. Estou a preparar-me ao trabalhar em privado. Sou forte e acredito em mim mesmo. Irei retirar-me no momento em que me sentir mal com a minha vida futebolística. Mas não tenho qualquer intenção", disse Quaresma, cujo último clube foi o V. Guimarães.Depois de ter passado seis épocas no Besiktas (4 na 1.ª passagem, duas na segunda), o internacional português admite que veria com bons olhos um regresso ao clube de Istambul, sobretudo pela possibilidade de voltar a trabalhar com o treinador turco Senol Gunes."Foi com ele que ganhámos o campeonato e está a fazer um trabalho muito importante. Trabalhar com ele é bom. Tem objetivos e uma estrutura que está ligada aos títulos. Se o meu professor quiser, ficarei feliz por voltar. Recebi propostas de clubes muito importantes da Turquia. Acredito mais nas palavras do que no dinheiro. As palavras que saem da minha boca duram para sempre. A minha resposta às propostas foi sempre 'não vou jogar por nenhuma outra equipa a não ser o Besiktas', e mantenho essa posição", analisou.