Quaresma responde ao presidente do Besiktas: «Se não estão contentes, que se reúnam comigo»

Ricardo Quaresma respondeu esta terça-feira ao presidente do Besiktas, que numa entrevista a um jornal turco queixou-se da atitude do jogador português.Em declarações ao 'Fanatik', Fikret Orman deu a entender que Quaresma pode estar de saída do clube. "Ele abandonou a equipa nos momentos mais críticos da época e está sempre a queixar-se. Tal como em todos os clubes temos um atraso nos pagamentos. O melhor é pagar-lhe o milhão de euros que ele reclama e mandá-lo embora", disse o presidente.Ora, Ricardo Quaresma não gostou do que leu e respondeu ao líder do Besiktas nas stories do Instagram: "Relativamente à entrevista do presidente não vou fazer comentários. Se não estão contentes só têm que marcar uma reunião comigo e falar. Neste momento estou de férias e quando chegar a Istambul darei uma entrevista a dizer a verdade. O resto fica ao critério de cada um", escreveu Quaresma, que tem contrato com o Besiktas até 2020.