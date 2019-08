Quaresma é reforço do Kasimpasa

Ricardo Quaresma assinou esta quarta-feira pelo Kasimpasa por uma temporada, com mais uma de opção. O extremo português, dispensado do Besiktas, vai permanecer no campeonato turco ao serviço do atual 15º classificado.





Aos 35 anos, o internacional português realizou 34 partidas pelo clube de Istambul, tendo apontado 4 golos em 2018/19.