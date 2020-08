Quaresma mostra-se de férias e 'abre' o jogo sobre o futuro

Ricardo Quaresma está sem clube desde o fim da ligação com o Kasimpasa, clube turco ao qual chegou no início da temporada passada, a custo zero, após sair do Besiktas. O futuro do internacional português tem dado azo a várias especulações e como tal Quaresma decidiu esta terça-feira fazer um ponto da situação.





O extremo, campeão europeu por Portugal em 2016, diz estar a gozar um período de férias em Portugal e que seu destino em termos desportivos está a ser tratado por quem de direito.Na mensagem publicada no Instagram, o internacional português, de 36 anos, deixa uma "pista" e uma certeza."De férias no meu país a descansar de uma época difícil. Não necessitam de inventar sobre o meu destino e para onde vou jogar a seguir. Pode ser na Turquia, em Portugal, no Brasil, ou noutro sítio qualquer. Tenho quem me esteja a tratar disso. Deixo porém uma pista...vou jogar neste planeta", pode ler-se na mensagem.