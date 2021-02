Mario Baudry, advogado de Dieguito Fernando, um dos filhos de Maradona, e companheiro de Verónica Ojeda, mãe da criança, considera que a morte do antigo futebolista parece ter sido planeada. A suspeita é fundamentada depois da revelação de novos áudios nos quais é dito que "havia restos de marijuana picada por todo o lado" na casa El Pibe acabou por morrer.





"Há que prestar muita atenção às datas dos áudios, creio que são um mês antes da morte do Diego. Se ouvirem atentamente parece que estão a preparar a sua morte, falam da autópsia, o que pode revelar. Parece que sabem que o Diego vai morrer dentro de um mês e que vão fazer uma autópsia. Isto é gravíssimo", considerou à imprensa argentina.Baudry está indignado com tudo isto. "Que desastre! Mataram Maradona! Os áudios indignam, são muito pior do que os anteriores. Nos anteriores vias um Luque que faltou ao respeito a Maradona, agora vê outro que não lhe dava atenção."Mario Baudry já tinha revelado há dias alguns dados sobre a rotina de Maradona em suas últimas semanas em La Plata, onde treinava o Gimnasia y Esgrima."O que vou contar está na investigação. Um dia, Verónica chega à casa e vê Maradona muito mal. Ela brigou com todos pos que lá estavam, inclusivamente chamando quem deveria cuidar de Maradona contando tudo. Havia marijuana em cima da mesa. Tudo está gravado. Verónica viu tudo e fez a denúncia.", disse.