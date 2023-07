'Qué miras, bobo?' de Messi candidato a Momento Viral do Ano nos MTV MIAW 2023

'Qué miras, bobo?'. Foi com esta frase que Lionel Messi 'provocou' Wout Weghorst, avançado que apontou os dois golos da Holanda no jogo com a Argentina (2-2), nos quartos de final do último Campeonato do Mundo de futebol, na 'flash-interview' após o final do encontro que os argentinos venceram nos penáltis - caminho que só terminou com a conquista do troféu no Qatar, diante da França.

A reação do craque argentino durante uma curta entrevista aos microfones da 'TyCSports' correu o mundo de todas as maneiras possíveis, dando origem a novos memes, vídeos nas plataformas sociais, músicas, artigos de roupa e canecas com a expressão utilizada por Messi ou até mesmo em brincadeiras entre amigos.

Esta terça-feira, Lionel Messi ficou a saber esse 'tesourinho' televisivo valeu-lhe a nomeação a vencedor da categoria Momento Viral do Ano nos MTV MIAW 2023. O futebolista argentino concorre com Bad Bunny (momento em que atirou um telemóvel de um fã para a água) e Shakira (música para Gerard Piqué).