Queiroz despede-se de ex-adjunto: «Que todos aqueles que te abandonaram possam sentir culpa»

Carlos Queiroz deixou este sábado uma mensagem de despedida que não deixa ninguém indiferente a Des McAleenan, seu adjunto na seleção colombiana, que foi encontrado morto em casa em Dublin.





"Que todos aqueles que te abandonaram, quando acusaste positivo à Covid-19, possam agora sentir a culpa nas suas consciências. A dor é muito profunda. Peço-te desculpa a ti e à tua família, se não pude fazer tudo para garantir todas as obrigações e compromissos. O melhor do futebol acabou para mim, partiu hoje contigo. RIP Desi", pode ler-se na conta de Carlos Queiroz no Instagram.O treinador de guarda-redes ficou infetado com Covid-19 em novembro mas a imprensa irlandesa diz que estava deprimido.