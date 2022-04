Queixa de Magali Aravena contra Salvio revelada na Argentina

A televisão Tyc Sports revelou a queixa apresentada por Magali Aravena apresentada contra 'Toto' Salvio, acusando-o de a ter tentado atropelar depois de a mesma pretender falar com o antigo jogador do Benfica."A denunciante refere-se como esposa de Eduardo Antonio Salvio desde há 10 anos. Desde há uma semana, ambas as partes decidiram dar um tempo à relação. A declarante e os filhos foram viver uns dias na localidade de Olivos. Perto das 0h50, com a intenção de falar com o parceiro, dirige-se à habitação de ambos. Ao chegar ao local, observa a presença de uma senhora que acompanhava o seu marido, dentro da viatura. A declarante coloca-se à frente do automóvel pedindo-lhe que pudessem conversar, com o sr. Salvio a mostrar intenções de deixar o local, começando a avançar e fazendo com que esta sofresse um impacto da roda dianteira do veículo na perna direita, caindo sobre o asfalto. O momento resultou numa escoriação no joelho direito visível na instrução do processo, sendo esta situação aproveitada pelo Sr. Salvio para fugir do local realizando uma manobra de marcha-atrás, perdendo-se de vista. Foi assistida na ambulência e o médico que assiste apresenta o diagnóstico 'traumatismo por flexão do membro inferior direito'", pode ler-se no auto agora revelado.