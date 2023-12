Quem fala assim... é Fernando Gago: «Tudo me entusiasmou no Chivas»

Fernando Gago, treinador argentino de 37 anos, está a caminho do Chivas de Guadalajara.

Numa altura em que se falava com insistência da possibilidade de Gago rumar ao Cruzeiro, o argentino descartou essa possibilidade, uma vez que estava fixado no objetivo México.

"Recebi um pouco de tudo a nível de propostas. Mas no momento em que me foi apresentado o projeto do Chivas, a ideia, a vontade que o presidente tem, assim como o diretor desportivo, tudo me entusiasmou e decidi assinar com o Chivas. O projeto seduziu-me muito", registou aos microfones da ESPN Brasil.