Quem votou em quem na Bola de Ouro 2023: revelados os votos de todos os jornalistas

Chegou um dos momentos mais aguardados após a atribuição de um grande prémio individual como a Bola de Ouro: o de se conhecer quem votou em quem no galardão que distingue o melhor futebolista do mundo, neste caso, da última época desportiva. Sem Cristiano Ronaldo na lista final pela primeira vez desde 2004, coube à dupla portuguesa do Manchester City Bernardo Silva e Rúben Dias, 9.º e 30.º classificados na votação deste ano, representar as cores nacionais na tão aclamada cerimónia que decorreu na segunda-feira em Paris (França).





Na madrugada desta sexta-feira, foram divulgados as escolhas dos 100 jornalistas que participaram na votação e podemos dizer que algumas das opções surpreendem, como já é habitual em todas as votações. No caso específico de Bernardo Silva, o português melhor colocado este ano, saiba que existiram mais 8 países, para além de Portugal - cuja responsabilidade coube ao jornalista Joaquim Rita (SIC) -, que colocaram o criativo dos citizens entre os cinco melhores futebolistas da última época.Todas as votações podem ser consultadas nas imagens acima.