Quem votou em quem no 'The Best': revelados os votos de capitães, treinadores e jornalistas

Leo Messi foi escolhido como melhor jogador do ano de 2023 na gala 'The Best', ao ganhar uma votação na qual acabou empatado com os mesmos 48 pontos que Erling Haaland. O argentino viria a ganhar pelo critério de desempate, que definia que o vencedor seria aquele que tinha reunido mais votos de 5 pontos por parte dos capitães - aí o jogador do Inter Miami foi demolidor (107 contra 64 do norueguês).No ficheiro ao lado pode consultar todas as votações e saber quem votou em quem. De Portugal, refira-se, votou Pepe como capitão, Roberto Martínez como selecionador e Vítor Serpa como elemento da imprensa.Note-se que Bernardo Silva foi o oitavo jogador mais votado, com 18 pontos.