Quim Machado a caminho da Coreia do Sul

Quim Machado está perto de rumar à Coreia do Sul para abraçar um novo desafio na carreira. Segundo as informações recolhidas por Record, o treinador, de 52 anos, está em negociações avançadas com um clube do topo da tabela da K-League e o acordo poderá ser alcançado em breve.





A confirmar-se, esta será a quarta aventura de Quim Machado no estrangeiro, como treinador, depois de ter orientado o Vasas (Hungria) em 2012/13, o Lechia Gdansk (Polónia) em 2014/15 e o Al-Batin (Arábia Saudita) em 2016/17 e 2017/18.Na última época, o técnico natural de Santo Tirso comandou o Arouca na 2ª Liga. Antes, já tinha treinador Académica, Belenenses, Santa Clara, V. Setúbal, Tondela, Chaves, Feirense, Tirsense e AD Oliveirense.