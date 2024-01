Quincy Promes arrisca 9 anos de prisão

O Ministério Público holandês pediu nove anos de prisão para Quincy Promes, jogador do Spartak Moscovo, devido a tráfico de droga.

O holandês está a ser julgado por ter importado mais de 1300 quilos de cocaína, proveniente do Brasil, para a Europa em 2022. O avançado não marcou presença no tribunal em Amesterdão e, segundo a imprensa local, ele nega todas as acusações de que é alvo.

O Ministério Público revelou que a droga era escondida em carregamentos de sal brasileiro e ainda terão sido intercetadas chamadas telefónicas e mensagens que demonstram o envolvimento de Promes.

Recorde-se que este não é o primeiro caso do avançado nos tribunais. Em 2020 foi condenado a um ano e meio de prisão por agressão agravada, na qual terá esfaqueado o primo após uma discussão. O processo ainda não foi resolvido em sede de recurso e não se sabe quando será conhecido o veredicto.

Promes, com passagens no Ajax e no Sevilha, é figura de destaque no Spartak Moscovo. Por viver na Rússia, prevê-se que não regresse à Holanda nos próximos tempos.