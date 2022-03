Quincy Promes investigado por tráfico de drogas e pertença a organização criminosa

Quincy Promes, internacional holandês que atualmente representa os russos do Spartak Moscovo, está a ser investigado por tráfico de drogas e alegado envolvimento e pertença a uma organização criminosa.

De acordo com as informações avançadas esta quinta-feira pelo 'De Telegraaf', a família do jogador de 29 anos, que se formou nos holandeses do Ajax, terá alegadamente investido num carregamento de cerca de 4 mil quilos de cocaína, com um valor estimado de 120 milhões de euros, que foi intercetado pela polícia em Antuérpia, em abril do último ano.

Recorde-se que o jogador está ainda a ser investigado por alegada tentativa de homicídio, relativo ao esfaqueamento de um primo.



Atualmente, Quincy Promes tem um mandato de prisão no seu nome.