Quintero faz publicação enigmática sobre o futuro e Enzo comenta: «Obrigado por tudo, ídolo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Juan Fernando Quintero recorreu esta sexta-feira às redes sociais para deixar uma mensagem enigmática sobre o seu futuro no River Plate, que poderá muito bem ser entendida como uma despedida do clube argentino.

Através do Instagram, o médio que já passou pelo FC Porto agradeceu ao River Plate, sublinhando que será adepto do clube "para o resto da vida", desejando ainda um "Feliz Ano" a todos os seus seguidores. "Não tentem entendê-lo! Sempre fui feliz no River. Digam o que disserem, só tenho a agradecer a todo o mundo River. Têm em mim um adepto para o resto da vida. Obrigado e um Feliz Ano para todos", escreveu o internacional colombiano.

A publicação contou com uma mensagem de Enzo Fernández, médio do Benfica e antigo jogador do River Plate: "Obrigado por tudo, ídolo", escreveu o internacional argentino das águias.