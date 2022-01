Quintero regressa ao River Plate em 'negócio da China'

Junfer Quintero, antigo médio do FC Porto, está de volta ao River Plate. O colombiano, de 29 anos, regressa ao gigante argentino num negócio que, de acordo com a imprensa argentina, é extremamente vantajoso para os milionários. Isto porque o River Plave vendeu Quintero ao Shenzhen, em 2021, por perto de 6 milhões de euros e, agora, o jogador volta ao clube libertado pelo emblema da China, sem condições financeiras para cumprir os termos salariais do seu contrato.O ex-dragão é um autêntico mito entre os adeptos do River Plate, depois de ter sido decisivo, com um golo em tempo de prolongamento, na conquista da Copa Libertadores de 2018, numa final a duas mãos com o grande rival Boca Juniors.