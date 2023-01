Quintero responde a jornalista: «Já fui atrás do dinheiro, agora vou estar no meu país. O amor não se compra»

Ainda há pouco foi oficializado o acordo e já está a dar que falar na Colômbia. Juan Fernando Quintero é o mais recente reforço do Júnior Barranquilla, mas na Internet tem sido acusado por um jornalista colombiano de ter usado o clube para forçar uma negociação com o Flamengo, que acabou por afastar-se de uma potencial investida pelo ex-FC Porto.

"Agora a história é outra. Que sim, que não, que caro, que não importa. Colocaram o Júnior [Barranquilla] para forçar um negócio com o Flamengo, que não mordeu o isco. JFQ [Juan Fernando Quintero], um conselho, fala com o teu representante que denegriu a tua imagem deixando-a quase no 0", escreveu o comentador desportivo e radialista Carlos Antonio Vélez, através do seu perfil oficial no Twitter, uma publicação que não passou despercebida ao novo jogador do Júnior Barranquilla: "Doutor, ninguém denegriu a imagem de ninguém. O isco é o dinheiro? Não me importa, já fui atrás dele... agora o importante é que vou estar no meu país e o amor não se compra. Por isso é que fui [para o Júnior Barranquilla]. Um abraço, que Deus te abençoe."