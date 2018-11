Rádio argentina vai ter relato... próprio para cardíacos

Um Boca Juniors-River Plate é por natureza um encontro emotivo, repleto de entradas duras, momentos de tensão, expulsões, golos... Basicamente é um jogo impróprio para cardíacos. A expressão é bastante utilizada para descrever este tipo de encontros, mas na Argentina há uma rádio preocupada com a saúde de quem quer seguir o encontro pela megafonia e que, por isso, decidiu criar uma iniciativa que arriscamos ser inédita.Ao invés dos gritos e emoção pelos remates, entradas perigosas ou golos, a AM550 Radio Colonia, em colaboração com a Sociedade Argentina de Cardiologia, vai fazer um relato tranquilo e relaxado, narrando o encontro com serenidade, sem dramatizar as jogadas de perigo ou golos. O objetivo é que as pulsações dos adeptos fanáticos das duas equipas não subam a pique com o passar dos minutos, ainda que haja o risco de tamanha tranquilidade... possa irritar os mais sensíveis ou até os faça adormecer!Refira-se que o relato será acompanhado por um cardiologista no estúdio, com a missão aconselhar os ouvintes durante o encontro, que será transmitido sem o som ambiente do estádio, mas sim com música... 'zen'.