Rádio espanhola anuncia nome do vencedor da Bola de Ouro

A Onda Cero anuncia-o com certezas. O prémio de melhor jogador atribuído pela 'France Football', a Bola de Ouro, será ganho por Luka Modric, médio croata do Real Madrid que na temporada passada conquistou a Liga dos Campeões e foi finalista vencido no Mundial 2018. De acordo com o anúncio daquela rádio, Cristiano Ronaldo terá sido o segundo na votação, ao passo que Antoine Griezmann será o terceiro.A confirmar-se a informação da Onda Cero, Luka Modric 'limpa' praticamente todos os troféus individuais do ano, interrompendo a incrível sequência de anos em que Cristiano Ronaldo e Leo Messi foram ficando com todos os galardões para si. É o início de uma nova era no futebol mundial?