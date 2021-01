Rafa Benítez desiste de contrato milionário devido à pandemia

Rafa Benítez deixa o comando técnico do clube chinês Dalian Pro. A decisão do treinador espanhol deve-se ao "receios do impacto da pandemia de Covid-19", segundo refere o próprio no texto que publicou no seu site.





"Infelizmente, como muitas outras coisas no ano passado, a Covid-19 mudou as nossas vidas e os nossos projetos. Infelizmente, a partir de hoje, tanto eu como a minha equipa técnica não continuaremos a treinar o Dalian Professional F.C. Sem dúvida que foi uma experiência incrível e, por isso, gostaria de agradecer à minha equipa, aos treinadores, ao staff médico e ao 'staff' do clube, bem como aos jogadores, pelo empenho, pelo seu apoio ao longo do tempo", refere Benítez."A pandemia ainda está por cá e estar perto e apoiar as nossas famílias foi uma prioridade na hora de tomar a decisão", explica.O treinador espanhol desiste assim de um contrato que lhe garantia mais de 12 milhões de euros por ano.