Rafa Benítez esclarece polémica antiga com Ronaldo: «Analisámos a maneira como marcava livres...»

Rafa Benítez negou, em entrevista à Cadena SER, que tenha tentado ensinar Cristiano Ronaldo a marcar livres , garantindo, no entanto, que as estatísticas do internacional português pioraram a partir do momento em que o técnico deixou o Real Madrid."O único comentário que fiz a Ronaldo, como já o conhecia dos tempos do Manchester United, foi uma análise à maneira como marcava livres. Analisámos a trajetória [da bola] e vimos se podíamos fazer algum ajuste, mas vimos que não dava e esquecemos o tema. Foi a minha única conversa com ele sobre isso, tudo o resto é mentira", começou por garantir.E acrescentou: "As estatísticas dele, quando eu me fui embora, pioraram. Surpreendia-me que os jornalistas que eu conhecia dissessem isso sem falar comigo".O treinador espanhol, que orientou os merengues na temporada 2015/16, abordou ainda os rumores de que teria um tratamento diferenciado com Bale e CR7. "É outra mentira. É outra idiotice daquelas que inventaram nesse momento. Inventaram disparates como esse", justificou.