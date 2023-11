Rafael Bandeira apresentado no Kryvbas da Ucrânia

Pouco mais de um mês depois de ter rescindido contrato com o Ac. Viseu, após lhe ter sido instaurado um processo disciplinar pela SAD viriata, Rafael Bandeira foi, este sábado, apresentado como reforço do Kryvbas, atual terceiro classificado da liga ucraniana.O lateral-direito, de 22 anos, assinou um contrato válido por três épocas com o novo clube, onde vai envergar a camisola 25. O português volta assim ao estrangeiro, depois de ter terminado a sua formação na Juventus, proveniente do Sporting, e de ter representado, já como sénior, o Amiens, de França.Durante a sua estadia em Viseu, entre janeiro de 2022 e outubro de 2023, Rafael Bandeira disputou 38 partidas, duas delas já na presente temporada. O lateral foi um dos principais destaques na excelente campanha do Ac. Viseu em 2022/23, na qual fez 32 jogos, assinando dois golos e cinco assistências.