Rafael Camacho foi esta segunda-feira apresentado como reforço do Aris, e já garantiu a atenção dos adeptos pois estreou-se com um golo no particular com o campeão Olympiacos que, recorde-se, é treinado por Pedro Martins. O extremo cedido pelo Sporting entrou ao minuto 60 e selou o resultado (2-1). Antes do apito final, o jogador português ainda teve mais duas hipóteses de marcar deixando assim excelentes indicações no seu primeiro teste.