Rafael Dudamel abandona Atlético Mineiro

Rafael Dudamel já não é treinador do Atlético Mineiro. O técnico venezuelano, de 47 anos, foi afastado do cargo menos de dois meses após ter chegado ao clube, após ter sido eliminado da Copa do Brasil, frente ao Afogados.





Rui Costa (diretor de futebol), Marques Batista de Abreu (gerente de futebol), Rafael Dudamel e sua comissão técnica não fazem mais parte do Clube. — Atlético (@Atletico) February 27, 2020

O antigo selecionador da Venezuela comandou o Galo em 10 jogos, com quatro vitórias e outros tantos empates.