Rafael Leão para Thierry Correia: «Quem nos viu e quem nos vê»

Rafael Leão deixou esta segunda-feira uma mensagem ao amigo Thierry Correia, que deixa Alvalade para assinar pelo Valencia até 2024."Quem nos viu e quem nos vê irmão. Ainda falta muito para conquistar, mas já faltou mais. Vai com tudo", escreveu Rafael Leão, juntamente com uma fotografia dos dois quando miúdos no Sporting.O Sporting e o Valencia confirmaram esta segunda-feira a transferência de Thierry Correia para o clube espanhol, por 12 milhões de euros Já o avançado Rafael Leão transferiu-se este verão do Lille para o AC Milan