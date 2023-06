Rafael Leão: Um dia na vida dupla do craque musical do Milan

Normalmente associamos aqueles que têm uma vida dupla a coisas menos positivas. Mas no caso de Rafael Leão, nada poderia ser melhor do que conciliar duas paixões de forma coerente. E é isso mesmo que o craque da Seleção Nacional e do Milan tem feito nos últimos anos. Pé ante pé, sem levantar grandes ondas, o avançado de 24 anos começou a partilhar algumas das suas criações musicais, depois optou por encontrar uma persona para veicular a sua mensagem - WAY 45 - e agora chega o momento da total emancipação, com o merecido destaque de ser eleito como artista MTV Push do mês de julho.

O conceituado canal televisivo, baluarte do universo da música há várias décadas, têm acompanhado o trabalho do futebolista no universo do hip hop e não pensou duas vezes em destacá-lo. Record acompanhou, em rigoroso exclusivo, o dia de gravações de dois temas - Lifestyle e US - e esteve à conversa com o craque, que promete não ficar por aqui.



Estivemos em estúdio com Rafael Leão para uma entrevista muito especial

"A música sempre esteve presente na minha vida. O meu tio era DJ e o meu pai cantava. E a música acabou por ser a minha companhia. Sai do Sporting cedo para França e os meus pais não viviam comigo no início. Por isso, passava muito tempo sozinho e a música era a minha companhia. Não me via a fazer o que atualmente faço, mas as coisas foram acontecendo. E essa companhia que a música me fazia nos dias maus, acabou por me trazer coisas muito importantes", revelou Rafael Leão logo depois das gravações dos clips, que decorreram na Amadora.



Nenhum detalhe foi descurado nesta grande produção da MTV

Depois de conquistar a MTV, será que ainda há mais passos a dar? Resposta na ponta da língua: "Não me meto nessa pressão. Não coloco objetivos tão elevados. É uma coisa que gosto de fazer e tento incentivar outras pessoas que têm medo de arriscar. Eu não tenho o dom de fazer música, mas estou a caminhar passo a passo e estou feliz por ter chegado a um canal a que assistia quando era mais novo. Via os famosos na MTV e agora, graças à música, estou aqui. Agradeço muito a oportunidade que a MTV me deu, assim como o meu agente e a minha 'label'. Se continuar no bom caminho poderei fazer algo maior."



Futebolista é destaque de julho no popular canal de televisão

Foi na pandemia, em 2020, que se juntou aos amigos e vizinhos do bairro para dar vida ao grupo BGang, que origininou mais tarde o single Longe. Este tempo de confinamento serviu também para entrar em estúdio e gravar o primeiro EP a solo, Beginning, um conjunto de sete temas, lançado em 2021 e com as participações de CiiJames, Léo Stunna, KidRobinn e Eric Rodrigues.



Sorriso é a imagem de marca do avançado dentro e fora dos relvados

De lá para cá muito mudou no mundo e, claro está, na vida do jogador, cada vez mais relevante no Milan. E é por isso que o rigor do dia a dia é essencial para poder 'jogar' bem nestes dois campos: "Tenho um horário definido. De manhã vou treinar, de tarde faço a minha sesta e depois, tipo nove ou dez da noite vou para o estúdio que tenho em casa e começo a criar. Falo da minha família, de coisas que me acontecem no dia a dia. Tudo o que escrevo é baseado em coisas que se passam na minha vida. Não faz sentido falar de coisas que não vivi."



Futebol também foi um tema inevitável nesta entrevista Record

E como é gerir uma carreira que se faz em dois tabuleiros? Com o apoio de todos, incluindo os responsáveis do clube italiano. "No Milan tenho timings. Por vezes queremos fazer algumas atividades e tenho de ver com o manager. Porque se tivemos um fim de semana mau ou se não estou a corresponder dentro de campo, temos de deixar passar esse momento e só fazer algo sobre música quando estivermos numa altura boa."

"Tenho a permissão dos diretores do Milan, que também acharam uma boa ideia e tiveram curiosidade para ver o album que lancei. É muito bom sentir isso, porque tenho uma boa energia à minha volta", rematou.