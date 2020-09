Rafael Victor assina por emblema da 2.ª divisão da Polónia

O ponta-de-lança português Rafael Victor é o novo reforço do Sandecja Nowy Sacz, equipa da segunda liga polaca que, ao final de uma jornada, ocupa o 13.° posto da classificação.





Esta será a terceira experiência do avançado luso de 23 anos no estrangeiro, depois de ter atuado nos segundos escalões da Islândia (no Throttur, onde marcou 13 golos) e de Israel (no Kafr Qasim, com 2 golos marcados).A transferência foi concluída pela empresa portuguesa KSirius Football Management.