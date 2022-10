Rafaela Pimenta recorda última conversa com Mino Raiola: «Disse-me para ser feliz»

Rafaela Pimenta é a responsável pela gestão do império de Mino Raiola, falecido a 30 de abril. A antiga professora de Direito na Universidade de São Paulo trabalhava na sombra do mediático agente de jogadores há mais de 20 anos, mas saltou agora para as luzes da ribalta.

Na primeira grande entrevista, a brasileira fala da relação com o malogrado agente e a forma como o seu império foi crescendo no mundo do futebol, especialmente devido à forma de ser especial de Raiola.

Rafaela Pimenta e il suo rapporto con Mino Raiola

La signora del mercato

"Conheci-o no Brasil. Fiz um trabalho para uma empresa do Rivaldo e do César Sampaio. Tratava da parte legal. Um certo dia conheci um senhor que fumava muito e queria saber tudo sobre a Lei do país e as regras... Tudo e mais alguma coisa", iniciou.

"No dia seguinte apresentou-me um jogador, Montesini e disse-me. 'Ele tem de jogar em Itália, como é que faço? Foi sempre muito intenso, muito presente e cheio de opiniões. Era explosivo e ficava raivoso umas 30 vezes por dia. E eu combatia isso com a minha calma", resumiu.

Sobre as últimas palavras que trocou com Raiola, as emoções foram fortes: "Disse-me o mesmo que sempre me disse - Tens de ser feliz."