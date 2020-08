Rafinha tentado a deixar Flamengo e a reforçar Olympiacos de Pedro Martins

Rafinha pode estar de saída do Flamengo. Segundo a imprensa brasileira desta quinta-feira, o lateral está inclinado a aceitar a proposta do Olympiacos e reforçar o plantel às ordens do português Pedro Martins.





Rafinha, juntamente com Lincoln, empresário que intermediou a sua transferência para o Flamengo em 2019, irá reunir-se ainda hoje com os responsáveis máximos do Flamengo para debater a sua saída.O Flamengo somou na quarta-feira a segunda derrota seguida após a saída de Jorge Jesus para o Benfica, ao perder por 3-0 no terreno do Atlético Goianiense, em jogo da segunda jornada do campeonato brasileiro.