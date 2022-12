Rami 'pegado' com Di María: «Ensinas-me a chorar?»

A final do Mundial'2022 foi já há mais de uma semana, mas segue bem viva na memória de quem a disputou. E quando na 'conversa' estão personagens como Adil Rami... é provável que o tema se arraste por algum tempo.Depois de ter condenado os gestos de Emiliano Martínez , ao apelidar o guarda-redes argentino de "maior filho da p... do mundo do futebol. O homem mais odiado", o ex-Boavista recebeu respostas de dois jogadores argentinos, entre os quais Di María, que em defesa do compatriota escreveu nas redes sociais que 'Dibu' era o "melhor guarda-redes do Mundo" e que Rami tinha de ir "chorar para outro lado".Ora, Rami não se ficou e, nas redes sociais, partilhou uma montagem de quatro fotos de Di María, nas quais o atual jogador da Juventus surge sempre a chorar, independentemente da situação: perder, ganhar, sair de clube e "ao ver este tweet". Em cima dessa partilha, o defesa, atualmente vinculado ao Troyes, acrescentou a frase "ensinas-me, Ángel?".Recorde-se que Rami, de 37 anos, foi campeão mundial pela França em 2018, numa caminhada na qual deixou precisamente pelo caminho a França de Di María.