Rangers soma 4.ª vitória consecutiva e consolida liderança da liga escocesa

O Rangers, adversário do Benfica na Liga Europa, consolidou este domingo a liderança da liga escocesa de futebol ao somar a quarta vitória consecutiva na prova, impondo-se, em casa, ao Livingston por 2-0.

Os golos de Joe Aribo e Jermain Defoe, aos nove e 16 minutos de jogo, respetivamente, garantiram o triunfo do Rangers, que aliado ao empate do Celtic, segundo classificado, frente ao Aberdeen (3-3), permitiram à equipa consolidar a liderança da prova.

Com 12 jornadas disputadas, o Rangers, que ainda não somou qualquer derrota, lidera a liga com 32 pontos, mais seis do que Celtic, que tem menos um jogo disputado.

O Benfica, que lidera o grupo D da Liga Europa em igualdade pontual (três) com o Rangers, visita a equipa portuguesa em 05 de novembro, na terceira jornada da competição.

Na próxima jornada da prova, agendada para quinta-feira, os escoceses recebem os polacos do Lech Poznan, enquanto os 'encarnados' jogam na Luz com os belgas do Standard Liège.